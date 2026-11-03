Российская атака привела к перебоям с электро- и водоснабжением в Житомире

После российского удара в Житомире пропало электроснабжение, о чем сообщают местные Telegram-каналы. Также жители города пишут о перебоях с водой. Об атаке на энергетическую инфраструктуру Житомирской области сообщил начальник областной военной администрации Виталий Бунечко.

По сообщениям местных каналов, в городе произошло масштабное отключение электроэнергии. Некоторые паблики утверждают, что российский беспилотник атаковал важный энергетический объект. Официального подтверждения попадания именно в этот объект, а также информации о полном прекращении водоснабжения пока нет.

В то же время начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко утром 2 ноября сообщил о российских атаках на семь общин области. Под ударами оказались Андрушевская, Бердичевская, Житомирская, Звягельская, Коростенская, Ружинская и Черняховская общины.

По словам чиновника, российские беспилотники атаковали:

объекты энергетической инфраструктуры;

логистические объекты;

гражданские административные здания;

частные жилые дома.

Последствия ударов ликвидируют специальные службы. По предварительным данным, пострадали три человека, среди них один ребенок. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«На данный момент известно о трёх пострадавших, среди них один ребёнок. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщил Виталий Бунечко.

Ранее стало известно, что в Житомирской области после российской атаки остались без электричества более 650 населенных пунктов.

Ранее российские беспилотники атаковали Житомирскую область. Повреждения получили объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ночь на 24 октября российские войска вновь нанесли удары по Житомирской области. Под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданское предприятие в Житомирской общине.

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