据当地Telegram频道报道，在俄罗斯对日托米尔发动袭击后，该市电力供应中断。此外，市民还反映供水出现间歇性中断。日托米尔州军事行政长官维塔利·布内奇科证实了该州能源基础设施遭到袭击的消息。

据当地频道报道，该市发生了大范围停电。 部分公共账号声称，一架俄罗斯无人机袭击了重要能源设施。目前尚无官方证实此次袭击确实命中该设施，也未获得关于供水完全中断的信息。

与此同时，日托米尔州军事行政管理局局长维塔利·布涅奇科于11月2日上午通报称，该州七个社区遭到俄罗斯袭击。受袭地区包括安德鲁希夫斯基、贝尔迪切夫斯基、日托米尔斯基、兹维亚赫尔斯基、科罗斯滕斯基、鲁日斯基和切尔尼亚赫夫斯基社区。

据该官员称，俄罗斯无人机袭击了：

能源基础设施；

后勤设施；

民用行政办公楼；

私人住宅。

特勤部门正在处理袭击造成的后果。据初步数据，有三人受伤，其中包括一名儿童。伤者正在接受必要的医疗救助。

“目前已知有3人受伤，其中包括一名儿童。他们正在接受必要的医疗救助，”维塔利·布涅奇科表示。

此前有消息称，在俄罗斯袭击后，日托米尔州有超过650个居民点断电。

此前，俄罗斯无人机曾袭击日托米尔州。一处能源基础设施、一所门诊部、一栋住宅楼和一家私营企业遭到破坏。据初步数据，此次袭击未造成人员死亡或受伤。

10月24日夜间，俄军再次对日托米尔州发动袭击。日托米尔市镇的能源基础设施和一家民用企业遭到袭击。

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