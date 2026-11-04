继圣彼得堡和伊尔库茨克州之后，克拉斯诺亚尔斯克边疆区、汉特-曼西自治区（HMAO）和鄂木斯克州也开始大规模裁减公职人员。

据俄罗斯媒体报道，在苏尔古特，幼儿园员工因“无力支付工资”而收到了解雇通知——被裁减的既包括行政后勤人员，也包括教师和保育员。

该市总计可能有超过一千人被解雇，这已因剩余人员工作负担加重而在当地居民中引发了一波愤慨。 此外，尤格拉地区的财政赤字预计将在2026年达到创纪录的945亿卢布，该地区政府已裁减了政府各部门的173个编制岗位。

在克拉斯诺亚尔斯克边疆区，预算赤字已膨胀至555亿卢布，裁员行动则以“重组”医疗卫生系统为名进行。 在米努辛斯克跨区医院，有200至345名员工面临解雇，他们要么被建议从原岗位转任护工或病房管理员，要么面临薪资等级下调。 在此背景下，该州州长下令将政府机构编制削减15%，这将影响500多人。 与此同时，在预算缺口达59亿卢布的鄂木斯克州，马里亚诺夫斯克区医院急救科的员工们提出要求，停止原定于12月实施的调度员裁员计划。

来源：Ura.ru。

需要指出的是，俄罗斯的消费者信心正在急剧恶化，对经济的信任度下降，焦虑情绪日益加剧。乌克兰对外情报局报告了这一情况。俄罗斯的个人信贷规模已缩减至六年来的最低水平。

经历了三年出人意料的经济增长后，俄罗斯正面临突然的经济放缓——战争开支、通货膨胀和油价下跌开始给经济带来压力，而直到不久前，该经济体还似乎能够抵御制裁。

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