Po Sankt Petersburgu i obwodzie irkuckim rozpoczęto masowe zwolnienia pracowników sektora publicznego w obwodzie krasnojarskim, autonomicznym okręgu chanty-mansyjskim (CHMAO) oraz obwodzie omskim.

Według rosyjskich mediów w Surgucie ostrzeżenia o zwolnieniach z powodu „braku środków na wypłatę wynagrodzeń” otrzymali pracownicy przedszkoli — redukcje dotyczą zarówno personelu administracyjno-gospodarczego, jak i nauczycieli oraz wychowawców.

Ogółem w mieście może zostać zwolnionych ponad tysiąc osób, co już wywołało falę oburzenia wśród lokalnych mieszkańców z powodu rosnącego obciążenia pozostałej kadry. Ponadto władze Jugry, których deficyt budżetowy w 2026 roku osiągnie rekordowy poziom 94,5 mld rubli, zredukowały 173 etaty w departamentach rządowych.

W obwodzie krasnojarskim, gdzie deficyt budżetowy wzrósł do 55,5 mld rubli, redukcje przeprowadzane są pod pozorem „reorganizacji” systemu opieki zdrowotnej. W międzyokręgowym szpitalu w Minusinsku zwolnienia dotkną od 200 do 345 pracowników, którym zamiast dotychczasowej pracy oferuje się stanowiska sanitariuszy lub odnośników, albo obniża się stawki wynagrodzenia. W związku z tym gubernator regionu polecił zmniejszyć zatrudnienie w organach państwowych o 15%, co dotknie ponad 500 osób. Jednocześnie w obwodzie omskim, gdzie deficyt budżetowy wynosi 5,9 mld rubli, pracownicy pogotowia ratunkowego szpitala rejonowego w Marianowie wystosowali żądania, by wstrzymać planowaną na grudzień redukcję dyspozytorów.

Źródło: Ura.ru.

Przypomnijmy, że w Rosji gwałtownie pogarszają się nastroje konsumentów, spada zaufanie do gospodarki i rośnie niepokój. Informuje o tym Służba Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Akcja kredytowa dla ludności w Rosji spadła do najniższego poziomu od sześciu lat.

Po trzech latach nieoczekiwanego wzrostu gospodarczego Rosja boryka się z nagłym spowolnieniem — wydatki na wojnę, inflacja i spadek cen ropy zaczęły wywierać presję na gospodarkę, która jeszcze niedawno wydawała się odporna na sankcje.

Czytaj nas na