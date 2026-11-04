Еще три региона РФ сокращают бюджетников из-за нехватки средств

Вслед за Санкт-Петербургом и Иркутской областью начали массово сокращать бюджетников в Красноярском крае, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) и Омской области.

По данным российских СМИ, в Сургуте предупреждения об увольнении из-за «нехватки средств на выплату зарплат» получили сотрудники детских садов — под сокращение попадают как административно-хозяйственный персонал, так и педагоги и воспитатели.

Всего в городе может быть уволено более тысячи человек, что уже вызвало волну возмущения среди местных жителей из-за роста нагрузки на оставшийся персонал. Кроме того, власти Югры, дефицит бюджета которой в 2026 году достигнет рекордных 94,5 млрд рублей, сократили 173 штатные единицы в правительственных департаментах.

В Красноярском крае, где дефицит бюджета вырос до 55,5 млрд рублей, сокращения проводятся под видом «реорганизации» системы здравоохранения. В межрайонной больнице Минусинска под сокращение попадают от 200 до 345 работников, которым вместо основной работы предлагают должности санитаров или кастелянш, либо сокращают тарифные ставки. На фоне этого губернатор края поручил сократить штаты государственных органов на 15 %, что затронет более 500 человек. В то же время в Омской области, где бюджетный «дефицит» составляет 5,9 млрд рублей, сотрудники скорой помощи Марьяновской районной больницы выступили с требованиями остановить запланированное на декабрь сокращение диспетчеров.

Источник: Ura.ru.

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