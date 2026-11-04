Ще три регіони рф скорочують бюджетників через брак коштів

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Слідом за Санкт-Петербургом та Іркутською областю почали масово скорочувати бюджетників у Красноярському краї, Ханти-Мансійському автономному окрузі (ХМАО) та Омській області.

За даними російських ЗМІ, у Сургуті попередження про звільнення через «нестачу коштів на виплату зарплат» отримали співробітники дитячих садків — під скорочення потрапляють як адміністративно-господарський персонал, так і педагоги та вихователі.

Загалом у місті може бути звільнено понад тисячу осіб, що вже викликало хвилю обурення серед місцевих жителів через зростання навантаження на залишки персоналу. Крім того, влада Югри, дефіцит скарбниці якої у 2026 році досягне рекордних 94,5 млрд рублів, скоротила 173 штатні одиниці в урядових департаментах.

У Красноярському краї, де дефіцит бюджету розрісся до 55,5 млрд рублів, скорочення проводять під виглядом «реорганізації» системи охорони здоров'я. У міжрайонній лікарні Минусинська під звільнення потрапляють від 200 до 345 працівників, яким замість основної роботи пропонують посади санітарів чи кастелянш, або скорочують тарифні ставки. На тлі цього губернатор краю доручив зменшити штати державних органів на 15%, що зачепить понад 500 осіб. Водночас в Омській області з бюджетною «дірою» у 5,9 млрд рублів співробітники швидкої допомоги Мар'янівської районної лікарні виступили з вимогами зупинити заплановане на грудень скорочення диспетчерів.

Джерело: Ura.ru.

Нагадаємо, у Росії стрімко погіршуються споживчі настрої, знижується довіра до економіки та зростає тривожність. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Кредитування населення у росії скоротилося до шестирічного мінімуму.

Після трьох років неочікуваного економічного зростання росія стикається з раптовим уповільненням — витрати на війну, інфляція та падіння цін на нафту почали тиснути на економіку, яка ще донедавна здавалася стійкою до санкцій.

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