+4° 基辅 (Kyiv) +4° 华沙 (Warsaw) +23° 华盛顿 (Washington)
$ 45.53 € 51.13 zł 11.66
$ 45.53 € 51.13 zł 11.66
+4° 基辅 (Kyiv) +4° 华沙 (Warsaw) +23° 华盛顿 (Washington)
重点 与俄罗斯联邦的战争

前线共记录到179起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的战况最为激烈

UA NEWS 04 十一月 2026 22:45
前线共记录到179起交火事件，其中波克罗夫斯克方向的战况最为激烈

过去24小时内，前线共发生179起交火事件。 最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克方向，俄军曾16次试图突破乌克兰武装部队的防线。在这些进攻中，占领军损失了近60名军人。

“自今日凌晨以来，共发生179次交火。敌军发动了61次空袭，投下200枚制导炸弹。 此外，还出动4877架自杀式无人机实施打击，并对人口聚居区及我军阵地进行了1862次炮击，”该公告称。

据总参谋部消息，在北斯洛博扎纳方向，敌军在波克罗夫卡和博亚罗-列扎奇地区发动了攻击，该地区发生了两起交火事件。

过去24小时内，在南斯洛博扎纳方向，特诺瓦、斯塔里察、里巴尔奇诺和安巴尔诺附近记录到六次敌方袭击。

在利曼方向，诺沃谢尔吉耶夫卡、斯塔夫基、利曼和扎里奇内地区发生了五次交火，其中一次战斗至今仍在持续。

斯洛维扬斯克方向，尼科诺罗夫卡和尼古拉耶夫卡地区成功击退了占领军的两次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，我军部队在科斯蒂安蒂诺夫卡和德鲁日基夫卡地区10次阻截了敌军的推进。

在波克罗夫斯克方向，共击退了16次进攻。 占领军曾试图在托雷茨克、维尔内、新顿巴斯、切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨克和新帕夫洛夫卡等居民点周边地区推进。

据初步统计，今日该地区共击毙46名占领军，12人受伤； 摧毁了12辆汽车、11台特种装备、6个无人机指挥点、2处弹药库以及32处敌方掩体。 此外，还摧毁了8辆汽车、3套火炮系统、4台特种装备、4个无人机指挥点以及178处敌方掩体。 摧毁或压制了171架各类无人机。

在古利亚皮尔方向，扎拉戈达、特尔努瓦特、多林卡、吉尔克和叶戈罗夫卡等居民点周边地区记录到9次袭击。

在库皮扬斯克克拉马托尔斯克亚历山德罗夫斯克奥里霍夫斯克和第聂伯河沿岸方向，敌军未实施进攻行动。

其他方向的战况未发生重大变化。

据乌克兰武装部队总参谋部2026年11月4日22:00发布的作战情报显示，上述情况已发布在Facebook上

切尔诺夫策特种作战旅在过去一个月内，在顿涅茨克州摧毁了超过1000个敌方目标

乌克兰军队10月在俄罗斯境内摧毁了至少30处战略目标

自今年年初以来，乌克兰国防军已摧毁了超过一千艘俄罗斯快艇和船只

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

前线过去24小时内发生了211次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。

关注我们在
下载我们的应用程序