过去24小时内，前线共发生179起交火事件。 最激烈的战斗发生在波克罗夫斯克方向，俄军曾16次试图突破乌克兰武装部队的防线。在这些进攻中，占领军损失了近60名军人。

“自今日凌晨以来，共发生179次交火。敌军发动了61次空袭，投下200枚制导炸弹。 此外，还出动4877架自杀式无人机实施打击，并对人口聚居区及我军阵地进行了1862次炮击，”该公告称。

据总参谋部消息，在北斯洛博扎纳方向，敌军在波克罗夫卡和博亚罗-列扎奇地区发动了攻击，该地区发生了两起交火事件。

过去24小时内，在南斯洛博扎纳方向，特诺瓦、斯塔里察、里巴尔奇诺和安巴尔诺附近记录到六次敌方袭击。

在利曼方向，诺沃谢尔吉耶夫卡、斯塔夫基、利曼和扎里奇内地区发生了五次交火，其中一次战斗至今仍在持续。

在斯洛维扬斯克方向，尼科诺罗夫卡和尼古拉耶夫卡地区成功击退了占领军的两次进攻。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向，我军部队在科斯蒂安蒂诺夫卡和德鲁日基夫卡地区10次阻截了敌军的推进。

在波克罗夫斯克方向，共击退了16次进攻。 占领军曾试图在托雷茨克、维尔内、新顿巴斯、切尔尼戈夫卡、多布罗皮利亚、谢尔吉耶夫卡、莫洛德茨克和新帕夫洛夫卡等居民点周边地区推进。

据初步统计，今日该地区共击毙46名占领军，12人受伤； 摧毁了12辆汽车、11台特种装备、6个无人机指挥点、2处弹药库以及32处敌方掩体。 此外，还摧毁了8辆汽车、3套火炮系统、4台特种装备、4个无人机指挥点以及178处敌方掩体。 摧毁或压制了171架各类无人机。

在古利亚皮尔方向，扎拉戈达、特尔努瓦特、多林卡、吉尔克和叶戈罗夫卡等居民点周边地区记录到9次袭击。

在库皮扬斯克、克拉马托尔斯克、亚历山德罗夫斯克、奥里霍夫斯克和第聂伯河沿岸方向，敌军未实施进攻行动。

其他方向的战况未发生重大变化。

据乌克兰武装部队总参谋部2026年11月4日22:00发布的作战情报显示，上述情况已发布在Facebook上。

切尔诺夫策特种作战旅在过去一个月内，在顿涅茨克州摧毁了超过1000个敌方目标。

乌克兰军队10月在俄罗斯境内摧毁了至少30处战略目标。

自今年年初以来，乌克兰国防军已摧毁了超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

此外，乌克兰国防军还摧毁了一座“伊斯坎德尔-M”导弹发射装置。

前线过去24小时内发生了211次交火，其中科斯蒂安蒂诺夫斯基方向的战况最为激烈。

乌克兰总参谋部称，过去24小时内，乌克兰武装部队又消灭了1590名占领军。

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