卢比内茨阐述了敌人对乌克兰儿童实施“俄罗斯化”的三个阶段

俄罗斯针对临时被占领土上的乌克兰儿童实施了一套系统性政策。该政策包括驱逐、扼杀乌克兰身份认同，以及强迫未成年人接受军事训练并加入俄罗斯联邦军队。

乌克兰最高拉达人权事务专员德米特罗·卢比涅茨在提交关于被占领土上乌克兰儿童权利遭侵犯情况的第三份特别报告时，作出了上述表态。

据他介绍，俄罗斯的政策由三个连续阶段组成。

第一阶段——驱逐和强制转移儿童。俄罗斯当局以疏散、疗养和拯救未成年人为名，将其从乌克兰带走。部分儿童被送往俄罗斯家庭和专门机构。

第二阶段——俄化及营造全面强制环境。 在被占领土上，儿童被迫接受俄罗斯教育、宣传以及对历史的歪曲解读。家长因让孩子继续在乌克兰学校就读而受到迫害，未成年人则因表现出对占领当局的不忠而遭到迫害。

第三阶段——军事化。儿童被拉入准军事组织，接受武器操作训练，并被培养成俄罗斯军队的士兵。

卢比涅茨表示，乌克兰已记录到多起案例：一些在居住地被占领时尚属未成年人的公民，后来加入了俄罗斯军队，并被乌克兰方面俘虏。

具体而言，人权专员提到了一名出生于顿涅茨克的青年，他在被占领时年仅16岁。据他介绍，该青年解释称自己无法拒绝在俄军服役，因为拒绝将面临长期监禁。

此外，卢比涅茨还呼吁国际伙伴加强对参与驱逐、强制迁移和军事化乌克兰儿童的相关人员的制裁压力，并支持将俄罗斯针对乌克兰儿童的罪行认定为种族灭绝。

来源：乌克兰最高拉达人权专员办公室。

俄罗斯已开始将全面战争期间绑架的乌克兰儿童送入其军队。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在第30届伊比利亚-美洲峰会期间关于乌克兰问题的特别小组讨论会上发表讲话时透露了这一情况。 据他称，占领者可能正在训练被绑架的儿童，使其参与针对自己国家的战争。

俄罗斯宣布正在筹备乌克兰儿童返乡计划的新阶段。计划于11月在美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普的参与下，协助9名儿童与在乌克兰的亲人团聚。

另有14名儿童已被送回乌克兰控制区。

乌克兰已核实了超过2万起儿童被驱逐出境的案例。

关注我们在