Лубінець розповів про три етапи русифікації українських дітей ворогом

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Росія реалізує системну політику щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Вона передбачає депортацію, знищення української ідентичності та залучення неповнолітніх до військової підготовки й армії РФ.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення третьої спеціальної доповіді про порушення прав українських дітей на окупованих територіях.

За його словами, російська політика складається з трьох послідовних етапів.

Перший — депортація та примусове переміщення дітей. Російська влада використовує заяви про евакуацію, оздоровлення та порятунок неповнолітніх як привід для їхнього вивезення з України. Частину дітей передають у російські сім'ї та спеціалізовані установи.

Другий етап — русифікація та створення середовища тотального примусу. На окупованих територіях дітям нав'язують російську освіту, пропаганду та спотворену інтерпретацію історії. Батьків переслідують за продовження навчання дітей в українських школах, а неповнолітніх — за демонстрацію нелояльності до окупаційної влади.

Третій етап — мілітаризація. Дітей залучають до воєнізованих організацій, навчають поводженню зі зброєю та готують до служби в російській армії.

Лубінець повідомив, що Україна вже зафіксувала випадки, коли громадяни, які були неповнолітніми на момент окупації їхніх населених пунктів, згодом опинилися у складі російської армії та потрапили в український полон.

Зокрема, омбудсмен розповів про уродженця Донецька, якому на момент окупації було 16 років. За його словами, молодик пояснив, що не мав можливості відмовитися від служби в російських військах, оскільки за це загрожувало тривале ув'язнення.

Окремо Лубінець закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на причетних до депортації, примусового переміщення та мілітаризації українських дітей, а також підтримати визнання злочинів Росії проти українських дітей геноцидом.

Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі про Україну в межах 30-го Іберо-американського саміту. За його словами, окупанти можуть готувати викрадених дітей до участі у війні проти власної країни.

Росія заявила про підготовку нового етапу повернення українських дітей до їхніх рідних. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні за участю першої леді США Меланії Трамп.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

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