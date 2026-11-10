Лубінець розповів про три етапи русифікації українських дітей ворогом
Росія реалізує системну політику щодо українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Вона передбачає депортацію, знищення української ідентичності та залучення неповнолітніх до військової підготовки й армії РФ.
Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час представлення третьої спеціальної доповіді про порушення прав українських дітей на окупованих територіях.
За його словами, російська політика складається з трьох послідовних етапів.
Перший — депортація та примусове переміщення дітей. Російська влада використовує заяви про евакуацію, оздоровлення та порятунок неповнолітніх як привід для їхнього вивезення з України. Частину дітей передають у російські сім'ї та спеціалізовані установи.
Другий етап — русифікація та створення середовища тотального примусу. На окупованих територіях дітям нав'язують російську освіту, пропаганду та спотворену інтерпретацію історії. Батьків переслідують за продовження навчання дітей в українських школах, а неповнолітніх — за демонстрацію нелояльності до окупаційної влади.
Третій етап — мілітаризація. Дітей залучають до воєнізованих організацій, навчають поводженню зі зброєю та готують до служби в російській армії.
Лубінець повідомив, що Україна вже зафіксувала випадки, коли громадяни, які були неповнолітніми на момент окупації їхніх населених пунктів, згодом опинилися у складі російської армії та потрапили в український полон.
Зокрема, омбудсмен розповів про уродженця Донецька, якому на момент окупації було 16 років. За його словами, молодик пояснив, що не мав можливості відмовитися від служби в російських військах, оскільки за це загрожувало тривале ув'язнення.
Окремо Лубінець закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на причетних до депортації, примусового переміщення та мілітаризації українських дітей, а також підтримати визнання злочинів Росії проти українських дітей геноцидом.
Джерело: Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі про Україну в межах 30-го Іберо-американського саміту. За його словами, окупанти можуть готувати викрадених дітей до участі у війні проти власної країни.
Росія заявила про підготовку нового етапу повернення українських дітей до їхніх рідних. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні за участю першої леді США Меланії Трамп.
Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.
Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.