Викрадених українських дітей готують до війни проти власної країни — Зеленський

Росія почала відправляти до своєї армії українських дітей, яких викрала під час повномасштабної війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі про Україну в межах 30-го Іберо-американського саміту. За його словами, окупанти можуть готувати викрадених дітей до участі у війні проти власної країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив про нову загрозу для українських дітей, яких Росія незаконно вивезла або утримує на окупованих територіях. За його словами, країна-агресорка почала залучати викрадених українців до своєї армії. Про це глава держави сказав під час спеціальної панелі, присвяченої Україні, у межах 30-го Іберо-американського саміту. Він наголосив, що викрадення дітей — це не лише злочин проти самих неповнолітніх та їхніх родин. Росія, за словами президента, створює умови, за яких викрадених українців можуть готувати до участі у війні проти своєї держави.

Ця заява порушує питання не тільки про незаконне переміщення дітей, а й про їхнє майбутнє після вивезення до Росії. Зміна місця проживання, розрив зв’язків із родинами та вплив російської пропаганди можуть ускладнювати повернення дітей додому.

Скільки українських дітей вдалося повернути

За даними, які Зеленський оприлюднив 5 листопада, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей, яких викрала Росія. Водночас загальна кількість таких дітей, за оцінкою української влади, перевищує 20 тисяч. Президент наголосив, що повернення кожної дитини — складний процес. Спочатку потрібно встановити, де вона перебуває, перевірити інформацію та з’ясувати обставини її вивезення. Після цього необхідно домовитися про повернення й організувати безпечне возз’єднання з родиною.

За словами Зеленського, Росія чинить опір цій роботі. Тому Україна продовжує залучати до пошуку та повернення дітей іноземні держави й міжнародні організації. Важливо, що цифра понад 20 тисяч стосується даних, які наводить українська влада. Точну кількість усіх незаконно переміщених дітей складно встановити, зокрема через відсутність доступу до тимчасово окупованих територій і російських установ, де можуть перебувати українські неповнолітні.

Міжнародна коаліція за повернення дітей

Україна також працює з партнерами в межах Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Це об’єднання країн, яке допомагає привертати увагу світу до проблеми незаконного вивезення неповнолітніх, координувати міжнародні зусилля та шукати шляхи їхнього повернення. До коаліції продовжують долучатися нові учасники. Нещодавно до неї приєдналися Панама, Швейцарія та Кіпр. Розширення об’єднання дає Україні можливість залучати більше держав до дипломатичної та гуманітарної роботи.

Повернення дітей залишається одним із важливих гуманітарних завдань України. Київ наполягає, що кожна дитина має бути повернута додому, а незаконне вивезення неповнолітніх Росією повинно отримати належну міжнародну оцінку. Заява Зеленського про можливе залучення викрадених дітей до російської армії додає ще один вимір до цієї проблеми. Йдеться не лише про право дітей жити зі своїми родинами та зберігати зв’язок з Україною, а й про ризик їхнього використання державою-окупантом у війні проти власної країни. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на спеціальній панелі, присвяченій Україні, у межах 30-го Іберо-американського саміту.

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

Читай нас у