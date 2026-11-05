Похищенных украинских детей готовят к войне против собственной страны — Зеленский

Россия начала отправлять в свою армию украинских детей, похищенных ею во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели, посвященной Украине, в рамках 30-го Иберо-американского саммита. По его словам, оккупанты могут готовить похищенных детей к участию в войне против собственной страны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой угрозе для украинских детей, которых Россия незаконно вывезла или удерживает на оккупированных территориях. По его словам, страна-агрессор начала привлекать похищенных украинцев в свою армию. Об этом глава государства сказал во время специальной панели, посвященной Украине, в рамках 30-го Иберо-американского саммита. Он подчеркнул, что похищение детей — это не только преступление против самих несовершеннолетних и их семей. Россия, по словам президента, создает условия, при которых похищенных украинцев могут готовить к участию в войне против своего государства.

Это заявление поднимает вопрос не только о незаконном перемещении детей, но и об их будущем после вывоза в Россию. Смена места жительства, разрыв связей с семьями и влияние российской пропаганды могут затруднить возвращение детей домой.

Сколько украинских детей удалось вернуть

По данным, которые Зеленский обнародовал 5 ноября, Украине уже удалось вернуть 2790 детей, похищенных Россией. В то же время общее количество таких детей, по оценке украинских властей, превышает 20 тысяч. Президент подчеркнул, что возвращение каждого ребенка — сложный процесс. Сначала нужно установить, где он находится, проверить информацию и выяснить обстоятельства его вывоза. После этого необходимо договориться о возвращении и организовать безопасное воссоединение с семьей.

По словам Зеленского, Россия чинит сопротивление этой работе. Поэтому Украина продолжает привлекать к поиску и возвращению детей иностранные государства и международные организации. Важно, что цифра свыше 20 тысяч относится к данным, которые приводят украинские власти. Точное количество всех незаконно перемещенных детей установить сложно, в частности из-за отсутствия доступа к временно оккупированным территориям и российским учреждениям, где могут находиться украинские несовершеннолетние.

Международная коалиция за возвращение детей

Украина также сотрудничает с партнерами в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей. Это объединение стран, которое помогает привлекать внимание мирового сообщества к проблеме незаконного вывоза несовершеннолетних, координировать международные усилия и искать пути их возвращения. К коалиции продолжают присоединяться новые участники. Недавно к ней присоединились Панама, Швейцария и Кипр. Расширение объединения дает Украине возможность привлекать больше государств к дипломатической и гуманитарной работе.

Возвращение детей остается одной из важных гуманитарных задач Украины. Киев настаивает на том, что каждый ребенок должен быть возвращен домой, а незаконный вывоз несовершеннолетних Россией должен получить надлежащую международную оценку. Заявление Зеленского о возможном привлечении похищенных детей в российскую армию добавляет ещё одно измерение к этой проблеме. Речь идет не только о праве детей жить со своими семьями и поддерживать связь с Украиной, но и о риске их использования государством-оккупантом в войне против собственной страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели, посвященной Украине, в рамках 30-го Иберо-американского саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский 5 ноября обсудил с премьер-министром Андорры Шавьером Эспотом Саморой возможную помощь в возвращении украинских детей, похищенных Россией. По словам главы государства, Украине уже удалось вернуть 2790 детей из более чем 20 тысяч, которых незаконно вывезла Россия.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.

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