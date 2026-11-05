Росія обіцяє повернути ще дев’ятьох українських дітей у листопаді

Росія заявила про підготовку нового етапу повернення українських дітей до їхніх рідних. У листопаді планують допомогти дев’ятьом дітям возз’єднатися з близькими в Україні за участю першої леді США Меланії Трамп.

Питання повернення дітей обговорювали під час зустрічей у Білому домі. Серед тем були гуманітарні питання та можливість возз’єднання неповнолітніх із їхніми сім’ями. Російська посадовиця подякувала Меланії Трамп за особисту участь у цьому процесі та сприяння в організації повернення українських дітей. Вона заявила, що сторони вже готують наступний етап гуманітарної роботи. «У листопаді готуємо черговий спільний із першою леді США етап возз’єднання — плануємо допомогти дев’ятьом дітям повернутися до близьких в Україні», — повідомила Львова-Бєлова.

Вона також запевнила, що робота над поверненням українських дітей триватиме й надалі. Водночас російська уповноважена не уточнила, коли саме відбудеться передача дітей, де вони зараз перебувають і яким маршрутом планують організувати їхнє повернення.

Заява пролунала на тлі гуманітарної роботи за участю Меланії Трамп, яка раніше долучалася до процесу повернення українських дітей. Водночас сам анонс російської сторони поки не означає, що повернення дев’ятьох дітей уже відбулося. Йдеться лише про плани, озвучені Львовою-Бєловою. Про це заявила уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова.

Президент України Володимир Зеленський 5 листопада обговорив із прем’єр-міністром Андорри Шав’єром Еспотом Саморою можливу допомогу в поверненні українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україні вже вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, яких незаконно вивезла Росія.

Ще 14 дітей повернули на підконтрольну Україні територію.

Україна верифікувала понад 20 тисяч випадків депортації дітей.

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