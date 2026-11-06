Погода в Україні 6 листопада буде прохолодною, місцями пройдуть дощі

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У п’ятницю, 6 листопада, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями та локальними опадами. Повітря вдень прогріється максимум до +10°, тоді як у Києві синоптики прогнозують +3…+5°.

Вночі у північних, східних, Полтавській, Черкаській областях, вдень в Україні, крім більшості західних областей, невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг). Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла (в Карпатах та на Закарпатті вночі 1-6° морозу).

У п'ятницю, 6 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Невеликі дощі, по області місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі та вдень 1-6° тепла, у Києві вночі та вдень 3-5° тепла.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

На початку листопада в Україні помітнопохолодало, і найближчими днями температура продовжить знижуватися. Однак тривалим холодний період не буде: вже після 10 листопада в більшості областей очікується потепління.

Уже з 4 листопада в Україні можливі опади у вигляді дощу з мокрим снігом. Водночас, за попередніми прогнозами синоптиків, середня температура повітря протягом місяця відповідатиме кліматичній нормі.

Цієї зими в Україні кількість опадів може на 20–40% перевищити кліматичну норму. Однак це не означає, що сезон буде сніжним: через переважання теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу.

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