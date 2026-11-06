11月6日，乌克兰天气将转凉，部分地区将有降雨

11月6日星期五，乌克兰预计将出现多云间晴、局部有降水的天气。白天气温最高可达+10°，而气象预报显示基辅地区气温将在+3…+5°之间。

夜间，北部、东部、波尔塔瓦州和切尔卡瑟州将出现小雨，部分地区伴有湿雪（喀尔巴阡山脉将有小雪）；白天，除大部分西部地区外，乌克兰其他地区也将出现小雨，部分地区伴有湿雪。 风向西北，风速7-12米/秒，西部大部分地区、日托米尔州和文尼察州白天局部地区阵风可达15-20米/秒。 昼夜气温为0-6°，在喀尔巴阡地区和该国最南部地区，白天气温为5-10°（喀尔巴阡山脉和喀尔巴阡地区夜间气温为1-6°）。

11月6日（星期五），基辅多云间晴。有小雨，该州部分地区伴有湿雪。 西北风，风速7-12米/秒。该地区昼夜气温为1-6°，基辅昼夜气温为3-5°。

来源：乌克兰水文气象中心

11月初，乌克兰明显转冷，未来几天气温将继续下降。不过，寒冷天气不会持续太久：11月10日之后，大部分地区预计将回暖。

从11月4日起，乌克兰可能出现雨夹雪形式的降水。同时，据气象专家的初步预报，本月平均气温将符合气候平均水平。

今年冬天，乌克兰的降水量可能比气候平均值高出20%至40%。但这并不意味着今冬会大雪纷飞：由于来自大西洋的暖空气占主导地位，降水往往会以雨或湿雪的形式出现。

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