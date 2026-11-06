Погода в Украине 6 ноября будет прохладной, местами пройдут дожди

В пятницу, 6 ноября, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями и локальными осадками. Днем температура воздуха поднимется максимум до +10°, тогда как в Киеве синоптики прогнозируют +3…+5°.

Ночью в северных, восточных, Полтавской и Черкасской областях, днём по всей Украине, за исключением большинства западных областей, ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах — небольшой снег). Ветер северо-западный, 7–12 м/с, в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы 15–20 м/с. Температура ночью и днем 0-6° тепла, в Закарпатье и на крайнем юге страны днем 5-10° тепла (в Карпатах и в Закарпатье ночью 1-6° мороза).

В пятницу, 6 ноября, в Киеве облачно с прояснениями. Небольшие дожди, по области местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7–12 м/с. Температура по области ночью и днём 1–6° тепла, в Киеве ночью и днём 3–5° тепла.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

В начале ноября в Украине заметно похолодало, и в ближайшие дни температура продолжит снижаться. Однако длительным холодный период не будет: уже после 10 ноября в большинстве областей ожидается потепление.

Уже с 4 ноября в Украине возможны осадки в виде дождя с мокрым снегом. В то же время, по предварительным прогнозам синоптиков, средняя температура воздуха в течение месяца будет соответствовать климатической норме.

Этой зимой в Украине количество осадков может на 20–40 % превысить климатическую норму. Однако это не означает, что сезон будет снежным: из-за преобладания теплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега.

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