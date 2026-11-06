6 listopada na Ukrainie będzie chłodno, miejscami pojawią się opady deszczu

W piątek, 6 listopada, w Ukrainie spodziewana jest pochmurna pogoda z przejaśnieniami i lokalnymi opadami. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie maksymalnie do +10°, natomiast w Kijowie synoptycy prognozują +3…+5°.

W nocy w obwodach północnych, wschodnich, poltawskim i czerkaskim, a w ciągu dnia na terenie Ukrainy, z wyjątkiem większości obwodów zachodnich, wystąpią niewielkie opady deszczu, miejscami z mokrym śniegiem (w Karpatach niewielki śnieg). Wiatr północno-zachodni, 7–12 m/s, w większości obwodów zachodnich, a także w obwodach żytomierskim i winnickim w ciągu dnia miejscami porywy o prędkości 15–20 m/s. Temperatura w nocy i w ciągu dnia wyniesie 0–6°C powyżej zera, w Zakarpaciu i na skrajnym południu kraju w ciągu dnia 5–10°C powyżej zera (w Karpatach i w Zakarpaciu w nocy 1–6°C poniżej zera).

W piątek, 6 listopada, w Kijowie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Przewiduje się niewielkie opady deszczu, a w regionie miejscami mokry śnieg. Wiatr północno-zachodni, 7–12 m/s. Temperatura w regionie w nocy i w ciągu dnia wyniesie 1–6° powyżej zera, w Kijowie w nocy i w ciągu dnia 3–5° powyżej zera.

Źródło: Ukraińskie Centrum Hydrometeorologiczne

Na początku listopada w Ukrainie znacznie się ochłodziło, a w najbliższych dniach temperatura będzie nadal spadać. Nie będzie to jednak długotrwały okres chłodów: już po 10 listopada w większości obwodów spodziewane jest ocieplenie.

Już od 4 listopada na Ukrainie możliwe są opady w postaci deszczu z mokrym śniegiem. Jednocześnie, według wstępnych prognoz synoptyków, średnia temperatura powietrza w ciągu miesiąca będzie odpowiadać normie klimatycznej.

Tej zimy w Ukrainie ilość opadów może przekroczyć normę klimatyczną o 20–40%. Nie oznacza to jednak, że sezon będzie śnieżny: ze względu na przewagę ciepłego powietrza znad Atlantyku opady będą często występować w postaci deszczu lub mokrego śniegu.

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