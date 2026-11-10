Lubinec opowiedział o trzech etapach rusyfikacji ukraińskich dzieci przez wroga

Rosja prowadzi systematyczną politykę wobec ukraińskich dzieci na tymczasowo okupowanych terytoriach. Obejmuje ona deportacje, niszczenie ukraińskiej tożsamości oraz angażowanie nieletnich w szkolenia wojskowe i służbę w armii Federacji Rosyjskiej.

Oświadczył to pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. praw człowieka Dmytro Lubinec podczas prezentacji trzeciego specjalnego raportu dotyczącego naruszeń praw ukraińskich dzieci na terytoriach okupowanych.

Według niego rosyjska polityka składa się z trzech kolejnych etapów.

Pierwszy – deportacja i przymusowe przemieszczanie dzieci. Władze rosyjskie wykorzystują deklaracje o ewakuacji, uzdrowieniu i ratowaniu nieletnich jako pretekst do ich wywożenia z Ukrainy. Część dzieci trafia do rosyjskich rodzin i wyspecjalizowanych placówek.

Drugi etap — rusyfikacja i tworzenie środowiska całkowitego przymusu. Na terytoriach okupowanych dzieciom narzuca się rosyjską edukację, propagandę oraz zniekształconą interpretację historii. Rodzice są prześladowani za kontynuowanie nauki dzieci w ukraińskich szkołach, a nieletni – za okazywanie nielojalności wobec władz okupacyjnych.

Trzeci etap – militaryzacja. Dzieci są wciągane do organizacji paramilitarnych, uczone posługiwania się bronią i przygotowywane do służby w armii rosyjskiej.

Lubinec poinformował, że Ukraina odnotowała już przypadki, w których obywatele, którzy w momencie okupacji swoich miejscowości byli nieletni, znaleźli się później w szeregach rosyjskiej armii i trafili do ukraińskiej niewoli.

W szczególności rzecznik praw obywatelskich opowiedział o mieszkańcu Doniecka, który w momencie okupacji miał 16 lat. Jak powiedział, młody człowiek wyjaśnił, że nie miał możliwości odmowy służby w rosyjskich siłach zbrojnych, ponieważ groziło mu za to długotrwałe więzienie.

Osobno Lubinec wezwał partnerów międzynarodowych do wzmocnienia presji sankcyjnej na osoby zaangażowane w deportację, przymusowe przesiedlenia i militaryzację ukraińskich dzieci, a także do poparcia uznania zbrodni Rosji wobec ukraińskich dzieci za ludobójstwo.

Źródło: Pełnomocnik Rady Najwyższej Ukrainy ds. Praw Człowieka.

Rosja zaczęła wysyłać do swojej armii ukraińskie dzieci, które porwała podczas wojny na pełną skalę. Stwierdził to prezydent Wołodymyr Zełenski podczas wystąpienia na specjalnym panelu poświęconym Ukrainie w ramach 30. szczytu iberoamerykańskiego. Według niego okupanci mogą przygotowywać uprowadzone dzieci do udziału w wojnie przeciwko ich własnemu krajowi.

Rosja ogłosiła przygotowania do nowego etapu powrotu ukraińskich dzieci do ich rodzin. W listopadzie planuje się pomóc dziewięciorgu dzieciom w ponownym połączeniu się z bliskimi na Ukrainie przy udziale pierwszej damy USA Melanii Trump.

Kolejne 14 dzieci powróciło na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Ukraina zweryfikowała ponad 20 tysięcy przypadków deportacji dzieci.

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