Лубинец рассказал о трех этапах русификации украинских детей со стороны врага

Россия проводит системную политику в отношении украинских детей на временно оккупированных территориях. Она предусматривает депортацию, уничтожение украинской идентичности и привлечение несовершеннолетних к военной подготовке и службе в армии РФ.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец во время представления третьего специального доклада о нарушениях прав украинских детей на оккупированных территориях.

По его словам, российская политика состоит из трех последовательных этапов.

Первый — депортация и принудительное перемещение детей. Российские власти используют заявления об эвакуации, оздоровлении и спасении несовершеннолетних как повод для их вывоза из Украины. Часть детей передают в российские семьи и специализированные учреждения.

Второй этап — русификация и создание среды тотального принуждения. На оккупированных территориях детям навязывают российское образование, пропаганду и искажённую интерпретацию истории. Родителей преследуют за продолжение обучения детей в украинских школах, а несовершеннолетних — за проявление нелояльности к оккупационным властям.

Третий этап — милитаризация. Детей привлекают в военизированные организации, обучают обращению с оружием и готовят к службе в российской армии.

Лубинец сообщил, что Украина уже зафиксировала случаи, когда граждане, которые были несовершеннолетними на момент оккупации их населенных пунктов, впоследствии оказались в составе российской армии и попали в украинский плен.

В частности, омбудсмен рассказал об уроженце Донецка, которому на момент оккупации было 16 лет. По его словам, молодой человек объяснил, что не имел возможности отказаться от службы в российских войсках, поскольку за это грозило длительное заключение.

Отдельно Лубинец призвал международных партнеров усилить санкционное давление на лиц, причастных к депортации, принудительному перемещению и милитаризации украинских детей, а также поддержать признание преступлений России против украинских детей геноцидом.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Россия начала отправлять в свою армию украинских детей, которых похитила во время полномасштабной войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на специальной панели по Украине в рамках 30-го Иберо-американского саммита. По его словам, оккупанты могут готовить похищенных детей к участию в войне против собственной страны.

Россия заявила о подготовке нового этапа возвращения украинских детей к их родным. В ноябре планируется помочь девяти детям воссоединиться с близкими в Украине при участии первой леди США Мелании Трамп.

Еще 14 детей вернули на подконтрольную Украине территорию.

Украина подтвердила более 20 тысяч случаев депортации детей.

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