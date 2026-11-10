在赫尔松州被临时占领的领土上，通敌者维塔利·普卢加塔廖夫被无人机袭击击毙。 该地区俄罗斯占领当局负责人弗拉基米尔·萨尔多通报了这一消息。据他称，当普卢加塔廖夫驾车前往农场途中，一架无人机对其车辆发动了袭击；他因伤势过重当场死亡。

自全面入侵和占领赫尔松州部分地区以来，普卢加塔廖夫便自愿投靠了敌方。 此前，他曾担任第聂伯罗鲟鱼繁殖厂厂长（2025年1月被占领者解职），并于2026年5月出任被占领企业“阿斯卡尼耶斯克”的负责人。

普卢加塔廖夫曾当选比洛泽尔斯克镇议会议员（2025年6月根据“人民公仆”党的决定被撤职），还曾竞选乌克兰最高拉达议员。

来源：“格拉夫科姆”。

弗拉基米尔·波多利亚克——乌克兰总统顾问米哈伊尔·波多利亚克的兄长——于2024年5月在扎波罗热州遇害。 据Killed in Ukraine项目数据显示，该男子曾站在俄罗斯一方与乌克兰作战。记者们通过俄罗斯联邦统计局（Rosstat）因数据泄露而公开的数据集，发现了关于他阵亡的信息。

乌克兰军队在前线击毙了俄罗斯占领军成员康斯坦丁·扎鲁宾，他此前曾从事球棍冰球运动。他曾是第九届俄罗斯学生冬季斯巴达克运动会的冠军。

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