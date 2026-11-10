Na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu chersońskiego w wyniku ataku drona zginął kolaborant Witalij Plugatarow. Poinformował o tym szef rosyjskiej administracji okupacyjnej regionu Władimir Saldo. Według jego słów bezzałogowy statek powietrzny uderzył w samochód Plugatarowa, gdy ten jechał na farmę; z powodu odniesionych obrażeń zginął na miejscu.

Po rozpoczęciu pełnej inwazji i okupacji części obwodu chersońskiego Plugatarow dobrowolnie przeszedł na stronę wroga. Wcześniej kierował Dnieprowską Hodowlą Jesiotra (z której został zwolniony przez okupantów w styczniu 2025 roku), a w maju 2026 roku objął stanowisko dyrektora zajętego przedsiębiorstwa „Askanijskie”.

W przeszłości Pluhatarow był wybrany na posła do Rady Gminy Bilozerka (w czerwcu 2025 roku został odwołany na mocy decyzji partii „Sługa Narodu”), a także kandydował do Rady Najwyższej.

Źródło: „Glavkom”.

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Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały na froncie rosyjskiego okupanta Konstantina Zarubina, który wcześniej uprawiał hokej na trawie. Był mistrzem IX Zimowej Spartakiady uczniów Rosji.

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