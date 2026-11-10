Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej Władimir Kolokoltsev poinformował o trudnej sytuacji kadrowej w resortu spowodowanej brakiem środków na wynagrodzenia dla pracowników i wezwał władze regionalne do przywrócenia obowiązkowych dopłat dla policjantów.

„Doskonale widzicie, w jakiej sytuacji kadrowej znajduje się nasz resort; nie z powodu dobrej sytuacji szukamy różnych rozwiązań” – zaznaczył Kolokoltsev podczas wystąpienia w Radzie Federacji.

Z powodu niskich wynagrodzeń i dużego obciążenia pracą w resortu brakuje 212 tysięcy pracowników, a pensja policjanta na początku służby w Moskwie wynosi około 90 tysięcy rubli (980 dolarów), co stanowi prawie połowę średniej pensji w mieście.

Źródło: agencja propagandowa TASS.

Deputowany do Dumy Państwowej Georgij Kamniew wystąpił z inicjatywą przyznawania byłym pracownikom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotacji w wysokości do 12 tysięcy dolarów na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Według niego wynagrodzenia policjantów nie pozwalają na zgromadzenie wystarczających środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z powodu wydatków na wojnę finansowanie rosyjskiego federalnego projektu dotyczącego walki z nowotworami w 2027 roku zmniejszy się 12-krotnie — z 44,896 mld rubli [około 24,16 mld hrywien] w bieżącym roku do 3,873 mld rubli [około 2,08 mld hrywien].

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