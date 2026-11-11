Rosyjskie drony uszkodziły budynki mieszkalne i samochód w obwodzie mykolaivskim

W ciągu dnia 10 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód mykołajowski za pomocą dronów. W wyniku ataków uszkodzono budynki mieszkalne oraz samochód – poinformowała obwodowa administracja wojskowa.

„Wczoraj wróg zaatakował obwód za pomocą dronów bojowych typu „Shahed/Lancet”. Nie ma ofiar”.

Armia Federacji Rosyjskiej czterokrotnie zaatakowała dronami typu „Molniya” gminę Galicynowską – poinformowała administracja obwodowa. We wsi Luparewo uszkodzono prywatny dom i samochód cywilny, a we wsi Limany – dom. Nie ma rannych.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Mikołajowie

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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