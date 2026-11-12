Mykoła Fitkowski, który walczył przeciwko Ukrainie po stronie Federacji Rosyjskiej, był dowódcą oddziału szturmowego. Przed udziałem w wojnie odnosił zwycięstwa na rosyjskich i międzynarodowych turniejach kickboxingu.

Mykola Fitkowski urodził się 22 maja 1991 roku. Od dzieciństwa uprawiał kickboxing i uzyskał stopień kandydata na mistrza sportu.

Odnosił zwycięstwa na rosyjskich i międzynarodowych turniejach:

Turniej klasy A „Puchar Syberii” 2009, Krasnojarsk – 1. miejsce

Turniej klasy A „Puchar Syberii” 2010, Krasnojarsk – 1. miejsce

Puchar Rosji 2007, Krasnojarsk – 2. miejsce

Mistrzostwa Okręgu Federalnego Syberii 2009, Nowosybirsk – 1. miejsce

Puchar Rosji 2012, Astrachania – 1. miejsce

Puchar Rosji 2014, Samara – 1. miejsce

Międzynarodowy turniej „Puchar Piotra” 2013, Sankt Petersburg – 1. miejsce

Międzynarodowy turniej „Puchar Piotra” 2016, Sankt Petersburg – 2. miejsce

World Cup Bestfither 2018, Rimini, Włochy – 2. miejsce

World Cup Diamond 2019, Anapa – 3. miejsce

Propagandziści informują, że jesienią 2022 roku, podczas mobilizacji w Federacji Rosyjskiej, Fitkowski sam zgłosił się do komisariatu wojskowego.

Początkowo został mianowany dowódcą plutonu strzelców zmotoryzowanych w 1438. pułku strzelców zmotoryzowanych 74. gwardyjskiej brygady strzelców zmotoryzowanych. Wkrótce otrzymał pierwsze stopień oficerski – porucznika.

W październiku 2023 roku podpisał kontrakt z Ministerstwem Obrony Federacji Rosyjskiej. Później został dowódcą oddziału szturmowego, nosząc stopień kapitana.

Propagandziści informują, że okupant Fitkowski został zlikwidowany przez obrońców Ukrainy we wsi Nikonorówka (rejon Kramatorska w obwodzie donieckim).

Wcześniej Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały na froncie rosyjskiego hokeisty Konstantina Zarubina.

Siły Zbrojne Ukrainy zlikwidowały również rosyjskiego mistrza świata w wspinaczce lodowej.

Ukraińscy obrońcy zlikwidowali na froncie rosyjskiego okupanta Siergieja Kucherowa — wielokrotnego mistrza Rosji w kolarstwie, zdobywcę Pucharu Świata oraz uczestnika dwóch igrzysk olimpijskich.

Ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały rosyjskiego okupanta Nikitę Feokistowa, który brał udział w wojnie przeciwko Ukrainie. Śmierć najeźdźcy nastąpiła jeszcze w czerwcu 2024 roku, jednak informacja o tym oraz data jego pochówku stały się znane dopiero później.

Wcześniej Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały rosyjskiego okupanta Dmitrija Żukowa, który przed wojną był kandydatem na mistrza sportu w trójboju siłowym i zwycięzcą szeregu rosyjskich turniejów. Według informacji podanych przez stronę rosyjską żołnierz zginął 8 lipca, a pożegnanie odbędzie się 27 lipca.

Czytaj nas na