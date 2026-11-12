Николай Фитковский, воевавший против Украины на стороне РФ, был командиром штурмового подразделения. До участия в войне он одерживал победы на российских и международных турнирах по кикбоксингу.

Николай Фитковский родился 22 мая 1991 года. С детства занимался кикбоксингом, получил разряд кандидата в мастера спорта.

Имел победы на российских и международных турнирах:

Турнир класса А «Кубок Сибири» 2009, Красноярск – 1 место

Турнир класса А «Кубок Сибири» 2010, Красноярск – 1 место

Кубок России 2007, Красноярск – 2-е место

Чемпионат Сибирского федерального округа 2009, Новосибирск – 1 место

Кубок России 2012, Астрахань – 1 место

Кубок России 2014, Самара – 1 место

Международный турнир «Кубок Петра» 2013, Санкт-Петербург – 1 место

Международный турнир «Кубок Петра» 2016, Санкт-Петербург – 2 место

World Cup Bestfither 2018, Римини, Италия – 2-е место

World Cup Diamond 2019, Анапа – 3-е место

Пропагандисты сообщают, что осенью 2022 года во время мобилизации в РФ Фитковский сам явился в военкомат.

Сначала его назначили командиром мотострелкового взвода 1438-го мотострелкового полка 74-й гвардейской мотострелковой бригады. Вскоре он получил первое офицерское звание — лейтенант.

В октябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ. Позже он стал командиром штурмового отряда, имел звание капитана.

Пропагандисты сообщают, что оккупант Фитковский был ликвидирован защитниками Украины в селе Никоноровка (Краматорский район Донецкой области).

До этого ВСУ ликвидировали на фронте российского хоккеиста Константина Зарубина.

Также ВСУ ликвидировали российского чемпиона мира по ледолазанию.

Украинские защитники ликвидировали на фронте российского оккупанта Сергея Кучерова — многократного чемпиона России по велоспорту, обладателя Кубка мира и участника двух Олимпийских игр.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта Никиту Феокистова, который участвовал в войне против Украины. Смерть захватчика произошла еще в июне 2024 года, однако информация об этом и дата его захоронения стали известны позже.

До этого Силы обороны Украины ликвидировали российского оккупанта Дмитрия Жукова, который до войны был кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу и победителем ряда российских турниров. По данным российской стороны, военный погиб 8 июля, а прощание с ним состоится 27 июля.

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