尼古拉·菲特科夫斯基曾代表俄罗斯联邦对乌克兰作战，担任突击分队指挥官。在参战之前，他曾在俄罗斯及国际踢拳比赛中屡获佳绩。

尼古拉·菲特科夫斯基出生于1991年5月22日。他自幼练习踢拳，曾获得“体育大师候选人”称号。

曾在俄罗斯及国际赛事中取得过胜利：

2009年A级“西伯利亚杯”锦标赛，克拉斯诺亚尔斯克——冠军

2010年A级“西伯利亚杯”锦标赛，克拉斯诺亚尔斯克——第1名

2007年俄罗斯杯，克拉斯诺亚尔斯克——亚军

2009年西伯利亚联邦区锦标赛，新西伯利亚——第一名

2012年俄罗斯杯，阿斯特拉罕——冠军

2014年俄罗斯杯，萨马拉——冠军

2013年“彼得杯”国际锦标赛，圣彼得堡——第一名

2016年“彼得杯”国际锦标赛，圣彼得堡——亚军

2018年世界杯最佳格斗手赛，意大利里米尼——亚军

2019年世界杯钻石赛，阿纳帕——第3名

宣传人员称，2022年秋季俄罗斯联邦动员期间，菲特科夫斯基主动前往征兵办公室报到。

起初，他被任命为第74近卫摩托化步兵旅第1438摩托化步兵团的一个摩托化步兵排排长。不久后，他获得了首个军官军衔——少尉。

2023年10月，他与俄罗斯联邦国防部签署了合同。此后，他成为突击分队指挥官，军衔为上尉。

宣传人员称，占领者菲特科夫斯基在尼科诺罗夫卡村（顿涅茨克州克拉马托尔斯基区）被乌克兰守军击毙。

此前，乌克兰武装部队已在前线击毙了俄罗斯冰球运动员康斯坦丁·扎鲁宾。

此外，乌克兰武装部队还击毙了一名俄罗斯冰攀世界冠军。

乌克兰守卫者在前线击毙了俄罗斯占领者谢尔盖·库切罗夫——这位曾多次获得俄罗斯自行车运动冠军、世界盃得主，并参加过两届奥运会的运动员。

乌克兰军人击毙了参与对乌战争的俄罗斯占领者尼基塔·费奥基斯托夫。该侵略者早在2024年6月便已死亡，但相关信息及其下葬日期直至后来才被披露。

此前，乌克兰国防军还击毙了俄罗斯占领者德米特里·朱科夫，他在战争爆发前曾是力量举重运动的“运动健将”候选人，并赢得过一系列俄罗斯赛事的冠军。 据俄方消息，该军人于7月8日阵亡，葬礼定于7月27日举行。

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