Российские дроны повредили жилые дома и автомобиль в Николаевской области

В течение 10 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по Николаевской области. В результате ударов были повреждены жилые дома и автомобиль, сообщили в областной военной администрации.

«Вчера враг атаковал область ударными БПЛА типа «Shahed/Ланцет». Пострадавших нет».

Армия РФ четыре раза атаковала «Молниями» Галициновскую общину, сообщили в ОГА. В селе Лупарево поврежден частный дом и гражданский автомобиль, в селе Лиманы — дом. Раненых нет.

Источник: Николаевская областная государственная администрация

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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