Російські дрони пошкодили житлові будинки та автомобіль на Миколаївщині

0:00 / 0:00

Упродовж 10 листопада російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та автомобіль, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу "Shahed/Ланцет". Постраждалих немає».

Армія РФ чотири рази атакувала «Молніями» Галицинівську громаду, повідомили в ОВА. У селі Лупаревому пошкоджено приватний будинок та цивільний автомобіль, у селі Лимани — будинок. Поранених немає.

Джерело: Миколаївська обласна державна адміністрація

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Читай нас у