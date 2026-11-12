Na Wołyniu rosyjski dron spadł na terminal celny, a ciężarówki stanęły w płomieniach

W mieście Kowel w obwodzie wołyńskim, w wyniku rosyjskiego ataku, dron spadł na teren terminalu celnego, gdzie znajduje się parking samochodowy. W wyniku uderzenia wybuchł pożar; zapaliło się kilka ciężarówek, w tym cysterna z paliwem. Jest jedna osoba ranna.

Według doniesień, w wyniku rosyjskiego ataku na terenie parkingu samochodowego w rejonie Kowała zapaliło się kilka samochodów ciężarowych, wśród których znajdowała się cysterna z paliwem.

Poszkodowanym jest mężczyzna urodzony w 1972 roku.

Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowała, że ratownicy nie tylko gasili płomienie, ale także chłodzili pojazdy znajdujące się w pobliżu miejsca pożaru.

Ponadto służby ratownicze odciągnęły na bezpieczną odległość dwie duże ciężarówki załadowane paliwem, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zagrożenia.

Ze względu na zagrożenie ponownym ostrzałem ze strony Rosji akcję ratowniczą trzeba było tymczasowo wstrzymać.

Obecnie pożar został całkowicie ugaszony.

Poinformował o tym pełniący obowiązki szefa Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej Roman Romaniuk na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Rankiem 12 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Solomjanska w Kijowie zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Służbom ratowniczym udało się uratować trzy osoby.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

Czytaj nas na