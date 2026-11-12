На Волині російський дрон упав на митний термінал, загорілися вантажівки

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У місті Ковель Волинської області внаслідок російської атаки безпілотник упав на територію митного терміналу, де розташована стоянка автомобілів. У результаті удару виникла пожежа, загорілися кілька вантажівок, зокрема автоцистерна з пальним. Є постраждалий.

За інформацією, внаслідок російської атаки на території автомобільної стоянки в Ковельському районі загорілися кілька вантажних автомобілів, серед яких була цистерна з пальним.

Постраждав чоловік 1972 року народження.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що рятувальники не лише гасили полум’я, а й охолоджували автомобілі, розташовані поруч із місцем займання.

Крім того, надзвичайники відтягнули на безпечну відстань дві великогабаритні вантажівки, завантажені пальним, щоб не допустити подальшого поширення небезпеки.

Через загрозу повторного російського обстрілу рятувальні роботи довелося тимчасово призупинити.

Наразі пожежу повністю ліквідували.

Про це повідомив тимчасовий виконувач обов’язків начальника Волинської обласної державної адміністрації Роман Романюк у своїх соціальних мережах.

Уранці 12 листопада внаслідок російського удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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