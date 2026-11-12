На Волыни российский дрон упал на таможенный терминал, загорелись грузовики

В городе Ковель Волынской области в результате российской атаки беспилотник упал на территорию таможенного терминала, где расположена автостоянка. В результате удара возник пожар, загорелись несколько грузовиков, в том числе автоцистерна с топливом. Есть пострадавший.

По имеющейся информации, в результате российской атаки на территории автомобильной стоянки в Ковельском районе загорелись несколько грузовых автомобилей, среди которых была цистерна с топливом.

Пострадал мужчина 1972 года рождения.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что спасатели не только тушили пламя, но и охлаждали автомобили, расположенные рядом с местом возгорания.

Кроме того, спасатели оттянули на безопасное расстояние два крупногабаритных грузовика, загруженных топливом, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасности.

Из-за угрозы повторного российского обстрела спасательные работы пришлось временно приостановить.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Волынской областной государственной администрации Роман Романюк в своих социальных сетях.

Утром 12 ноября в результате российского удара по девятиэтажному жилому дому в Соломенском районе Киева погиб один человек, ещё один получил ранения. Спасателям удалось спасти трёх человек.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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