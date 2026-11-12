Фото/відео: У Солом’янському районі дрон РФ зруйнував частину житлової багатоповерхівки

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Уранці 12 листопада внаслідок російського удару по дев’ятиповерховому житловому будинку в Солом’янському районі Києва загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Надзвичайникам вдалося врятувати трьох людей.

Унаслідок влучання російського безпілотника в будинку спалахнула пожежа, а також частково зруйнувалася зовнішня стіна.

Наразі рятувальники вже ліквідували займання. На місці триває розбір пошкоджених конструкцій, працюють усі відповідні служби.

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Про це повідомляє ДСНС України.

Відео: Російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Києві, загинула жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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