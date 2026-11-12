Фото/видео: В Соломенском районе дрон РФ разрушил часть жилого многоэтажного дома

Утром 12 ноября в результате российского удара по девятиэтажному жилому дому в Соломенском районе Киева погиб один человек, ещё один получил ранения. Спасателям удалось спасти трёх человек.

В результате попадания российского беспилотника в здании вспыхнул пожар, а также частично обрушилась внешняя стена.

В настоящее время спасатели уже ликвидировали возгорание. На месте продолжается разбор поврежденных конструкций, работают все соответствующие службы.

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Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Видео: Российский дрон попал в девятиэтажный дом в Киеве, погибла женщина.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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