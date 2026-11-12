Zdjęcia/wideo: W dzielnicy Solomjanska rosyjski dron zniszczył część wielopiętrowego budynku mieszkalnego

Rano 12 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Solomjanska w Kijowie zginęła jedna osoba, a kolejna odniosła obrażenia. Służbom ratowniczym udało się uratować trzy osoby.

W wyniku uderzenia rosyjskiego drona w budynek wybuchł pożar, a także doszło do częściowego zniszczenia ściany zewnętrznej.

Obecnie strażacy ugaszili już pożar. Na miejscu trwa rozbiórka uszkodzonych konstrukcji, a wszystkie odpowiednie służby prowadzą działania.

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Informację tę przekazała Państwowa Służba Ratownicza Ukrainy.

Wideo: Rosyjski dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek w Kijowie, zginęła kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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