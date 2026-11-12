Відео: Російський дрон влучив у дев'ятиповерхівку в Києві, загинула жінка

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Уранці 12 листопада в Солом'янському районі столиці безпілотник влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Після удару виникла пожежа, будівля зазнала значних руйнувань, загинула жінка.

Внаслідок удару безпілотника у багатоповерхівці спалахнула пожежа на рівні з 3 по 6 поверхи. Також, за попередньою інформацією міського голови Віталія Кличка, зафіксовано часткове руйнування на рівні 5 поверху.

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Наразі на місці події працюють усі необхідні екстрені служби. Відомо про двох постраждалих.

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Станом на 09:17 було відомо, що загинула 44-річна жінка унаслідок атаки по будинку.

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Джерело: Віталій Кличко

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакувалиенергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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