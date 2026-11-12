Видео: Российский дрон попал в девятиэтажный дом в Киеве, погибла женщина

Утром 12 ноября в Соломенском районе столицы беспилотник попал в девятиэтажный жилой дом. После удара возник пожар, здание получило значительные повреждения, погибла женщина.

В результате удара беспилотника в многоэтажке вспыхнул пожар на уровне с 3-го по 6-й этажи. Также, по предварительной информации мэра Виталия Кличко, зафиксировано частичное разрушение на уровне 5-го этажа.

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В настоящее время на месте происшествия работают все необходимые экстренные службы. Известно о двух пострадавших.

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По состоянию на 09:17 было известно, что в результате обстрела дома погибла 44-летняя женщина.

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Источник: Виталий Кличко

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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