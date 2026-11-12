Rankiem 12 listopada w dzielnicy Solomjanska w stolicy dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny. Po uderzeniu wybuchł pożar, budynek uległ znacznym zniszczeniom, zginęła kobieta.

W wyniku uderzenia drona w wieżowcu wybuchł pożar na poziomach od 3. do 6. piętra. Ponadto, według wstępnych informacji burmistrza Witalija Kliczki, odnotowano częściowe zniszczenia na poziomie 5. piętra.

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Obecnie na miejscu zdarzenia działają wszystkie niezbędne służby ratownicze. Wiadomo o dwóch poszkodowanych.

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O godz. 09:17 wiadomo było, że w wyniku ataku na budynek zginęła 44-letnia kobieta.

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Źródło: Witalij Kliczko

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji celem ataku mogło być centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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