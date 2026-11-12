Wideo: Rosyjski dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek w Kijowie; zginęła kobieta
Rankiem 12 listopada w dzielnicy Solomjanska w stolicy dron uderzył w dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny. Po uderzeniu wybuchł pożar, budynek uległ znacznym zniszczeniom, zginęła kobieta.
W wyniku uderzenia drona w wieżowcu wybuchł pożar na poziomach od 3. do 6. piętra. Ponadto, według wstępnych informacji burmistrza Witalija Kliczki, odnotowano częściowe zniszczenia na poziomie 5. piętra.
Obecnie na miejscu zdarzenia działają wszystkie niezbędne służby ratownicze. Wiadomo o dwóch poszkodowanych.
O godz. 09:17 wiadomo było, że w wyniku ataku na budynek zginęła 44-letnia kobieta.
Źródło: Witalij Kliczko
Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.
W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji celem ataku mogło być centrum handlowe „Epicentrum”.
W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.