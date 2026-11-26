Rosyjscy żołnierze zrzucili ładunek wybuchowy z drona na miejscowość. W wyniku ataku zginął cywil; w związku z tym przestępstwem wojennym wszczęto dochodzenie przygotowawcze na podstawie ust. 2 art. 438 Kodeksu Karnego Ukrainy.

Zgodnie z danymi śledztwa, 26 listopada 2026 r. około godziny 10:00 rosyjscy żołnierze zrzucili ładunek wybuchowy z bezzałogowego statku powietrznego w Komyshanach.

W strefie rażenia pocisku znalazł się 59-letni mężczyzna, który odniósł obrażenia niepozwalające na przeżycie.

Prokuratorzy i śledczy policji podejmują wszelkie niezbędne działania w celu udokumentowania zbrodni wojennych popełnionych przez rosyjskich żołnierzy.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Chersoniu

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