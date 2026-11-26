Российские военные сбросили взрывчатку с беспилотника на населенный пункт. В результате атаки погиб мирный житель; по факту военного преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины.

По данным следствия, 26 ноября 2026 года около 10:00 российские военные сбросили взрывчатку с БПЛА в Комышанах.

В зоне поражения снаряда оказался 59-летний мужчина, получивший травмы, несовместимые с жизнью.

Прокуроры и следователи полиции принимают все необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Военные преступления РФ в Украине можно сравнить с масштабами Второй мировой войны – The Hill.

Украинцам, пострадавшим от преступлений РФ, хотят обеспечить правовую защиту в Гааге.

ISW объяснил, как Кремль использует свои преступления для оказания влияния на Белый дом.

Читай нас в