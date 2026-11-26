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Російські військові скинули вибухівку з безпілотника на населений пункт. Унаслідок атаки загинув цивільний, за фактом воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

За даними слідства, 26 листопада 2026 року близько 10:00 російські військові скинули вибухівку з БпЛА у Комишанах.

У зоні ураження снаряду опинився чоловік 59-ти років, який отримав травми, несумісні з життям.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

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