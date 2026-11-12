在沃伦地区，一架俄罗斯无人机坠落在海关货运站，导致多辆卡车起火

在沃伦州科韦尔市，由于俄罗斯的袭击，一架无人机坠落在设有停车场的海关终端区域。袭击引发了火灾，数辆卡车起火，其中包括一辆载有燃油的油罐车。有一人受伤。

据报道，由于俄罗斯的袭击，科韦尔区一处停车场内有多辆卡车起火，其中包括一辆装有燃油的油罐车。

一名1972年出生的男子在此次事件中受伤。

乌克兰国家紧急情况局表示，救援人员不仅扑灭了火焰，还对位于起火点附近的车辆进行了降温处理。

此外，应急人员还将两辆装载燃油的大型卡车拖至安全距离外，以防止危险进一步蔓延。

由于面临俄罗斯再次炮击的威胁，救援工作不得不暂时暂停。

目前，大火已被完全扑灭。

沃伦州州政府代理负责人罗曼·罗曼纽克在其社交媒体上通报了这一消息。

11月12日上午，俄罗斯对基辅索洛缅斯基区一栋九层住宅楼发动袭击，造成一人死亡，另有一人受伤。应急救援人员成功救出三人。

需要指出的是，11月12日上午，一架俄罗斯无人机袭击了赫尔松的科拉贝尔内区。袭击导致一名当地居民受重伤，随后在医院不治身亡。

11月12日夜间，俄军向基辅发射了弹道导弹。据初步消息，购物中心“Epicenter”可能遭到袭击。

11月12日凌晨，俄军袭击了罗夫诺州的能源基础设施和居民区。此次袭击导致科斯托皮尔以及罗夫诺区和萨尔内区的多个居民点断电。

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