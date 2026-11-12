Rosja zaatakowała infrastrukturę energetyczną Ukrainy: doszło do przerw w dostawach prądu, a wśród pracowników sektora energetycznego są ranni

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska nadal atakowały infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według stanu na poranek 12 listopada część odbiorców w dziewięciu obwodach pozostała bez prądu. W obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało czterech pracowników sektora energetycznego.

„W ciągu ostatniej doby wróg przeprowadził liczne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej. W wyniku tych ataków od rana odnotowuje się częściowe przerwy w dostawach prądu do odbiorców w obwodach winnickim, dniepropetrowskim, żytomierskim, zaporoskim, odeskim, rówieńskim, sumskim, charkowskim i czerkaskim” — poinformowano w „Ukrenergo”.

Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę nad naprawą uszkodzonego sprzętu, aby jak najszybciej przywrócić dostawy energii elektrycznej do domów Ukraińców.

Ministerstwo Energii poinformowało również o poszkodowanych pracownikach w obwodzie poltawskim.

„W obwodzie poltawskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało czterech pracowników sektora energetycznego. Poszkodowanym udziela się wszelkiej niezbędnej pomocy medycznej” — zaznaczono w ministerstwie.

W większości regionów Ukrainy obowiązują harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej. Dla odbiorców przemysłowych obowiązują harmonogramy ograniczeń mocy — poinformowało Ministerstwo Energii.

W ministerstwie podkreślają, że z powodu nieustannych rosyjskich ataków sytuacja z dostawami energii elektrycznej może szybko zmieniać się w ciągu dnia — czasami nawet kilka razy na godzinę.

Według informacji „Ukrenergo” do końca doby w niektórych obwodach dla wszystkich kategorii odbiorców będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii elektrycznej obejmujące od jednej do trzech tur.

Informację tę podało Ministerstwo Energii oraz NEC „Ukrenergo”.

Rano 12 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na dziewięciopiętrowy budynek mieszkalny w dzielnicy Solomjanska w Kijowie zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna. Służbom ratowniczym udało się uratować trzy osoby.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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