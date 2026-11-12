Rosyjskie drony uderzyły w wieżowiec w Odessie

Rosyjscy okupanci przeprowadzili zmasowany atak dronami na Odessę i jej przedmieścia, podczas którego jeden z dronów uderzył w wielopiętrowy budynek mieszkalny. O ataku poinformował szef Administracji Obwodowej w Odessie Oleg Kiper.

„W wyniku ataku w Odessie odnotowano trafienie w wielopiętrowy budynek mieszkalny. Na razie nie ma informacji o ofiarach” – napisał Kiper na swoim kanale w Telegramie.

Uszkodzeniu uległ również prywatny garaż.

Wszystkie odpowiednie służby działają na miejscu zdarzenia. Skutki ataku są obecnie ustalane.

Źródło: Obwodowa Administracja Odeska (OVA)

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji atak mógł dotknąć centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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