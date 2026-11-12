Российские дроны поразили многоэтажный дом в Одессе

Российские оккупанты совершили массированную атаку беспилотниками на Одессу и пригород, в ходе которой один из дронов попал в многоэтажный жилой дом. Об ударе сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«В результате атаки в Одессе зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Информация о пострадавших пока не поступала», — написал Кипер в Telegram-канале.

Также было повреждено частное гаражное помещение.

Все профильные службы работают на местах. Последствия атаки уточняются.

Источник: Одесская ОГА (ОВА)

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под удар мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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