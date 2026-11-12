Російські дрони влучили в багатоповерхівку в Одесі

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Російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Одесу та передмістя, під час якої один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок. Про удар повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки в Одесі зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав Кіпер в телеграм-каналі.

Також було пошкоджено приватне гаражне приміщення.

Всі профільні служби працюють на місцях. Наслідки атаки уточнюються.

Джерело: Одеська ОДА (ОВА)

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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