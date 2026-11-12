W ciągu 13 dni siły obronne zaatakowały ponad jedną trzecią rosyjskich rafinerii ropy naftowej

W okresie od 30 października do 11 listopada Siły Obronne Ukrainy zniszczyły co najmniej dziewięć rosyjskich rafinerii ropy naftowej. Ich łączna moc nominalna przekracza 120 milionów ton ropy rocznie, co stanowi ponad jedną trzecią wszystkich mocy rafineryjnych Rosji.

W ciągu niecałych dwóch tygodni atakom uległy zakłady, na które przypada ponad jedna trzecia wszystkich mocy przerobowych Rosji. Jak wyjaśniono w firmie, łącznie jest to 36%.

Do przeprowadzenia kolejnych udanych ataków Siły Zbrojne Ukrainy wykorzystały środki bojowe firmy Fire Point.

Które rosyjskie rafinerie zaatakowała Ukraina

Wśród zakładów, które znalazły się pod ostrzałem w wymienionym okresie, znalazły się:

Rafineria w Nowokuibyshevsku w obwodzie samarskim – zaatakowana 30 października. Firma Fire Point poinformowała o licznych trafieniach, w szczególności w instalację hydrooczyszczania oleju napędowego. Projektowana wydajność rafinerii wynosi około 8,8 mln ton rocznie; Kompleks rafineryjny w Ufie w Baszkirii – o ataku na zakłady należące do kompleksu poinformowano 31 października. W jego skład wchodzi kilka rafinerii, w tym „Baszneft-Novoyl”, „Ufaneftechim” oraz rafineria w Ufie; Rafineria w Kstowie (NORSY) w obwodzie niżnegorodzkim – zaatakowana 1 listopada. Wydajność zakładu wynosi około 17 mln ton ropy naftowej rocznie; Riazońska rafineria „Slavneft-YANOS” – została zaatakowana 3 listopada. Po ataku donoszono o pożarze, uszkodzeniach infrastruktury oraz rannych pracownikach. Wydajność zakładu wynosi około 15 mln ton rocznie; Riazańska rafineria – zaatakowana 5 listopada. Jej wydajność szacuje się na około 17 mln ton rocznie; Rafineria w Afipie w obwodzie krasnodarskim – została zaatakowana 6 listopada. Wydajność zakładu wynosi około 6,25 mln ton rocznie; Rafineria w Saratowie – zaatakowana w nocy z 6 na 7 listopada. Wydajność zakładu wynosi około 7 mln ton rocznie; Rafineria w Kiryszu (KINEF) w obwodzie leningradzkim – zaatakowana 9 listopada. Jest to jeden z największych zakładów rafineryjnych w Rosji o wydajności około 20 mln ton rocznie; Rafineria w Omsku – o ataku na zakład poinformowano 11 listopada. Jej zdolność produkcyjna wynosi około 22 mln ton rocznie.

W ten sposób ataki objęły zakłady w różnych regionach Rosji – od Powolża i środkowej części kraju po Kraj Krasnodarski i obwód leningradzki.

Należy pamiętać, że nominalna wydajność zakładów nie oznacza, że cała została utracona w wyniku ataków. Rzeczywiste skutki zależą od charakteru uszkodzeń, dotkniętych instalacji oraz czasu przestoju zakładów.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie firmy Fire Point.

Ukraina zaatakowała rafinerię w obwodzie riazańskim — Asharq Al-Awsat.

W Rosji drony przeprowadziły masowe ataki na Sankt Petersburg i uderzyły w rafinerię w Kiryszu.

Wideo: W rafinerii w Omsku w Rosji wybuchł pożar po ataku dronów.

Czytaj nas na