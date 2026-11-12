乌克兰国防军在13天内袭击了超过三分之一的俄罗斯炼油厂

在10月30日至11月11日期间，乌克兰国防军袭击了至少9家俄罗斯炼油厂。 这些炼油厂的总名义产能超过每年1.2亿吨原油，占俄罗斯全部炼油产能的三分之一以上。

在不到两周的时间里，占俄罗斯总炼油产能三分之一以上的企业遭到了打击。据该公司解释，这一比例总计为36%。

乌克兰武装部队在此次成功袭击中使用了Fire Point公司的打击装备。

乌克兰袭击了哪些俄罗斯炼油厂

在上述期间遭受袭击的企业包括：

萨马拉州的新库伊比舍夫炼油厂——10月30日遭到袭击。Fire Point表示，该厂多处设施被击中，特别是柴油水力净化装置。该厂的设计产能约为每年880万吨； 巴什科尔托斯坦共和国的乌法炼油综合体——10月31日有报道称该综合体内的企业遭到袭击。该综合体包括多家炼油厂，特别是“巴什涅夫特-诺沃伊尔”、“乌法石油化工”和乌法炼油厂； 下诺夫哥罗德州的克斯特夫炼油厂（NORSI）——于11月1日遭到袭击。该企业年加工能力约为1700万吨原油； 雅罗斯拉夫尔“斯拉夫涅夫特-亚诺斯”炼油厂——于11月3日遭到袭击。袭击后有报道称发生火灾、基础设施受损以及有员工受伤。该厂年产能约为1500万吨； 梁赞炼油厂——于11月5日遭到袭击。其年产能估计约为1700万吨； 克拉斯诺达尔边疆区的阿菲普炼油厂——于11月6日遭到袭击。该厂年产能约为625万吨； 萨拉托夫炼油厂——于11月7日凌晨遭到袭击。该厂年产能约为700万吨； 列宁格勒州的基里什炼油厂（KINEF）——于11月9日遭到袭击。这是俄罗斯最大的炼油企业之一，年产能约为2000万吨； 鄂木斯克炼油厂——11月11日有报道称该厂遭到袭击。其年产能约为2200万吨。

由此可见，袭击波及了俄罗斯各地的企业——从伏尔加河地区和中部地区到克拉斯诺达尔边疆区和列宁格勒州。

需要明确的是，炼油厂的额定产能并不意味着其全部产能均因袭击而丧失。实际影响取决于损坏性质、受损装置以及企业停产的持续时间。

据报道，此消息援引了Fire Point公司的声明。

乌克兰袭击了梁赞州的炼油厂——据《中东报》报道。

在俄罗斯，无人机对圣彼得堡发动了大规模袭击，并击中了基里什炼油厂。

视频：俄罗斯鄂木斯克炼油厂在遭遇无人机袭击后发生火灾。

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