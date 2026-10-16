Україна атакувала НПЗ у Рязанській області — Asharq Al-Awsat

Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області Російської Федерації — держави-агресора. Губернатор регіону Павло Малков заявив, що внаслідок масштабної атаки українських безпілотників на підприємстві виникла пожежа. Український посадовець підтвердив удар по російському НПЗ, повідомляє Asharq Al-Awsat.

Реакція Києва на удари рф

Атака сталася після того, як президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що Україна більше не підтримуватиме паузу в ударах по російських нафтопереробних заводах. За його словами, терпіння Києва вичерпалося, оскільки росія продовжувала завдавати ракетних і дронових ударів, зокрема по енергетичній інфраструктурі України.

За даними видання, президент США Дональд Трамп раніше оголосив, що росія та Україна нібито домовилися припинити атаки на енергетичні об'єкти. Після цієї заяви Київ на певний час зупинив удари по російських НПЗ. Водночас у Кремлі стверджували, що параметри такого припинення ударів ніколи не були остаточно визначені.

Завод постачає паливо до Москви

Удару зазнав завод у Рязанській області на південний схід від Москви, який належить державній нафтовій компанії «Роснефть». За інформацією Asharq Al-Awsat, підприємство забезпечує майже 5% загального обсягу нафтопереробки в росії та бере участь у постачанні пального до столиці рф.

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російський президент володимир путін заявив, що далекобійні українські атаки на НПЗ не завдали нічого особливо значного. Україна, зі свого боку, використовує далекобійні дрони для ударів по російських нафтопереробних підприємствах і логістиці, називаючи це відповіддю на тривалі російські обстріли.

Напруження у відносинах зі США

Зеленський також заявив Financial Times, що обмеження роботи військової системи Starshield від SpaceX для українських дронів було політичним рішенням, а не технічною несправністю. Очільник SpaceX Ілон Маск повідомив, що системи Starshield належать і контролюються урядом США, а обмеження їхнього використання визначає американське військове керівництво та президент США.

Українські посадовці також заявляли, що протягом кількох днів не отримували звичних попереджень від західних партнерів про запуски російських ракет, які базуються на даних американських супутникових систем. Трамп заперечив, що США утримують розвідувальну інформацію.

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