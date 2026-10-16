乌克兰袭击梁赞州炼油厂——Asharq Al-Awsat

乌克兰袭击了俄罗斯联邦梁赞州的一家炼油厂，该国是侵略国。该地区州长帕维尔·马尔科夫表示，由于乌克兰无人机发动大规模袭击，该企业发生火灾。一名乌克兰官员证实了对俄罗斯炼油厂的袭击，Asharq Al-Awsat报道称。

基辅对俄罗斯打击的回应

此次袭击发生前，弗拉基米尔·泽连斯基总统在接受《金融时报》采访时表示，乌克兰将不再支持暂停打击俄罗斯炼油厂。他表示，基辅的耐心已经耗尽，因为俄罗斯持续发动导弹和无人机袭击，其中包括针对乌克兰能源基础设施的袭击。

据该媒体报道，美国总统唐纳德·特朗普此前宣布，俄罗斯和乌克兰据称已同意停止袭击能源设施。在这一声明后，基辅一度停止了对俄罗斯炼油厂的打击。与此同时，克里姆林宫声称，此类停止打击的具体参数从未最终确定。

该工厂向莫斯科供应燃料

遭袭的工厂位于莫斯科东南部的梁赞州，属于国有石油公司俄罗斯石油公司。根据Asharq Al-Awsat的信息，该企业占俄罗斯石油炼制总量的近5%，并参与向俄罗斯首都供应燃料。

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俄罗斯总统弗拉基米尔·普京表示，乌克兰对炼油厂的远程袭击没有造成任何特别重大的影响。乌克兰则使用远程无人机打击俄罗斯石油加工企业和物流设施，并称这是对俄罗斯长期炮击的回应。

与美国关系中的紧张局势

泽连斯基还向《金融时报》表示，SpaceX的Starshield军事系统对乌克兰无人机运行的限制是政治决定，而非技术故障。SpaceX负责人埃隆·马斯克表示，Starshield系统属于美国政府并由其控制，而对其使用的限制由美国军事领导层和美国总统决定。

乌克兰官员还表示，他们连续数日未收到西方伙伴通常发出的关于俄罗斯导弹发射的预警，这些预警基于美国卫星系统的数据。特朗普否认美国扣留情报信息。

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