Ukraina uderzyła w rafinerię ropy naftowej w obwodzie riazańskim Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora. Gubernator regionu Paweł Małkow oświadczył, że w wyniku zakrojonego na szeroką skalę ataku ukraińskich dronów w zakładzie wybuchł pożar. Ukraiński urzędnik potwierdził uderzenie w rosyjską rafinerię, informuje Asharq Al-Awsat.

Reakcja Kijowa na uderzenia Rosji

Atak nastąpił po tym, jak prezydent Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla „Financial Times” oświadczył, że Ukraina nie będzie już popierać przerwy w uderzeniach na rosyjskie rafinerie. Jak powiedział, cierpliwość Kijowa się wyczerpała, ponieważ Rosja nadal przeprowadzała ataki rakietowe i dronowe, w tym na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Według publikacji prezydent USA Donald Trump wcześniej ogłosił, że Rosja i Ukraina rzekomo uzgodniły zaprzestanie ataków na obiekty energetyczne. Po tym oświadczeniu Kijów na pewien czas wstrzymał uderzenia na rosyjskie rafinerie. Jednocześnie na Kremlu twierdzono, że parametry takiego zaprzestania uderzeń nigdy nie zostały ostatecznie określone.

Zakład dostarcza paliwo do Moskwy

Uderzony zakład znajduje się w obwodzie riazańskim, na południowy wschód od Moskwy, i należy do państwowej spółki naftowej Rosnieft. Według Asharq Al-Awsat przedsiębiorstwo zapewnia prawie 5% całkowitego wolumenu przerobu ropy w Rosji i uczestniczy w dostawach paliwa do stolicy Federacji Rosyjskiej.

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Rosyjski prezydent Władimir Putin oświadczył, że dalekosiężne ukraińskie ataki na rafinerie nie spowodowały niczego szczególnie znaczącego. Ukraina z kolei wykorzystuje dalekosiężne drony do uderzeń w rosyjskie zakłady przerobu ropy i logistykę, nazywając to odpowiedzią na długotrwałe rosyjskie ostrzały.

Napięcia w relacjach z USA

Zełenski powiedział również „Financial Times”, że ograniczenia w działaniu wojskowego systemu Starshield firmy SpaceX dla ukraińskich dronów były decyzją polityczną, a nie usterką techniczną. Szef SpaceX Elon Musk przekazał, że systemy Starshield należą do rządu USA i są przez niego kontrolowane, a ograniczenia ich wykorzystania określają amerykańskie dowództwo wojskowe i prezydent USA.

Ukraińscy urzędnicy oświadczyli także, że przez kilka dni nie otrzymywali od zachodnich partnerów zwykłych ostrzeżeń o startach rosyjskich rakiet, opartych na danych amerykańskich systemów satelitarnych. Trump zaprzeczył, jakoby USA wstrzymywały informacje wywiadowcze.

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