Украина нанесла удар по нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области Российской Федерации — государства-агрессора. Губернатор региона Павел Малков заявил, что в результате масштабной атаки украинских беспилотников на предприятии возник пожар. Украинский чиновник подтвердил удар по российскому НПЗ, сообщает Asharq Al-Awsat.

Реакция Киева на удары РФ

Атака произошла после того, как президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что Украина больше не будет поддерживать паузу в ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, терпение Киева исчерпалось, поскольку Россия продолжала наносить ракетные и дроновые удары, в том числе по энергетической инфраструктуре Украины.

По данным издания, президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Россия и Украина якобы договорились прекратить атаки на энергетические объекты. После этого заявления Киев на некоторое время остановил удары по российским НПЗ. В то же время в Кремле утверждали, что параметры такого прекращения ударов никогда не были окончательно определены.

Завод поставляет топливо в Москву

Удару подвергся завод в Рязанской области к юго-востоку от Москвы, принадлежащий государственной нефтяной компании «Роснефть». По информации Asharq Al-Awsat, предприятие обеспечивает почти 5% общего объема переработки нефти в России и участвует в поставках топлива в столицу РФ.

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Российский президент Владимир Путин заявил, что дальнобойные украинские атаки на НПЗ не нанесли ничего особенно значительного. Украина, со своей стороны, использует дальнобойные дроны для ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и логистике, называя это ответом на длительные российские обстрелы.

Напряженность в отношениях с США

Зеленский также заявил Financial Times, что ограничения работы военной системы Starshield от SpaceX для украинских дронов были политическим решением, а не технической неисправностью. Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, а ограничения на их использование определяют американское военное руководство и президент США.

Украинские чиновники также заявляли, что в течение нескольких дней не получали привычных предупреждений от западных партнеров о запусках российских ракет, основанных на данных американских спутниковых систем. Трамп отрицал, что США удерживают разведывательную информацию.

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